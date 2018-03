A Gerência de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico do município de Alto Bela Vista anunciou nesta segunda, 12 de março, a oficialização da campanha Nota Fiscal Belavistense, com vistas ao incentivo das compras no comércio local e, consequentemente, um incremento significativo na arrecadação de tributos do município, resultando assim em investimentos que retornarão aos munícipes nas mais diversas áreas. O anúncio foi feito em uma reunião com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (CMDE).

Com o intuito de premiar um grande número de contribuintes, serão sorteados de abril a dezembro, 60 prêmios, que totalizam 12 mil reais, em forma de vales-compra. Os valores dos prêmios variam de R$ 50,00 até R$ 1.000,00 e os sorteios serão realizados mensalmente. Em dezembro, em eventos alusivos ao Natal, haverá dois sorteios.

A novidade da campanha é a volta da modalidade de troca dos cupons fiscais por cupons da promoção em um só local, na Casa da Memória e Cultura de Alto Bela Vista, sede da secretaria responsável pela promoção. Assim, além do reconhecimento do trabalho das empresas que mais geram notas, os munícipes poderão confirmar no local a sua participação, terão a oportunidade de manter contato direto com a equipe organizadora e ainda realizar uma visita ao museu municipal. As trocas iniciam no dia 02 de abril, segunda-feira, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h (atendimento de segunda a sexta-feira).

Para participação na promoção, são válidos os cupons fiscais obtidos no comércio local desde o dia 1º de janeiro de 2018 e as trocas serão processadas obedecendo aos seguintes critérios:

- Nas compras no comércio varejista em geral, a cada R$ 50,00 será concedido um cupom;

- Indústria e prestação de serviços, a cada R$ 250,00 será concedido um cupom;

- Nas compras de insumos agrícolas, rações, concentrados, adubos, sementes e afins e materiais de construção, a cada R$ 500,00 será concedido um cupom;

- Nas vendas de produtos no Município com o bloco de produtor, para empresas ou outros produtores do município, a cada R$ 1.000,00 será concedido um cupom;

Outra novidade importante da campanha foi a inclusão da troca de notas de produtor rural por cupons, beneficiando assim os agricultores belavistenses. No entanto, este critérito somente é válido nas vendas de produtores para empresas e outros produtores do município.

O Gerente de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Ricardo Pereira, ponderou que “a instituição da campanha é um prêmio aos munícipes que buscam realizar suas compras no comércio local, fortalecendo o município economicamente e incentivando nossos empresários, que não medem esforços para que a cidade cresça”. Na avaliação do secretário, existe a necessidade de uma preocupação maior com o desenvolvimento sustentável. “Nosso município realiza o dispêndio de valores consideráveis em saúde, educação e outros setores, obrigações do município garantidas pela Constituição e que, se não houver preocupação com o desenvolvimento econômico e a geração de receitas, em algum momento, não muito distante, iremos sentir as consequências em serviços essenciais, porque as verbas oriundas do Estado e da União não serão suficientes para a manutenção das despesas. Desta forma, cabe ao poder público instituir políticas que gerem desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, é importante que a população invista seu dinheiro de maneira local, porque o dinheiro investido aqui, deve naturalmente retornar em benefício da população”, finaliza Ricardo.

Ao longo do mês de março a equipe da Gerência de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico está realizando o credenciamento das empreasas participantes da promoção. Empresários que ainda não tenham recebido o formulário devem receber nos próximos dias, podendo ainda obter o mesmo na Casa da Memória e Cultura.

Informações referentes à campanha Nota Belavistense podem ser obtidas também no fone 3455-9048. A secretaria promoverá ainda a divulgação através de materiais promocionais impressos, online e através de outros meios, com ampla divulgação.

(Fonte: altobelavista.com)