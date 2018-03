Deve chegar nesta quarta-feira, dia 14, a Concórdia o provável técnico do Galo do Oeste para a sequência da Série A do Campeonato Catarinense. Emerson Cris, que hoje é um dos auxiliares técnicos da Chapecoense é o plano A da direção do Concórdia Atlético clube para se manter na elite em 2019.



Conforme informações do Diário do Iguaçú, de Chapecó, um acerto entre as direções do Concórdia e da Chapecoense já estaria alinhavada. "A Chapecoense também tem interesse no empréstimo de Cris. O acerto verbal já existe, mas falta a resolução de questões jurídicas para sacramentar a contratação", diz a matéria.



Emerson Cris tem 40 anos e compõe a comissão técnica da Chape desde 2014. Ele trabalhou nas categorias de base até o início do ano passado, quando assumiu a função de auxiliar técnico, sendo responsável, principalmente pela transição dos atletas de base ao profissional.



Ex-volante da própria Chape, Emerson Cris chegou a dirigir a equipe principal em 2017 em rodadas do Brasileirão e na Copa Sul-Americana, entre a saída de Vinícius Eutrópio e a chegada de Gilson Kleina.



Emerson Cris vem para substituir Mauro Ovelha, demitido na noite da segunda-feira, dai 12, após sete partidas sem vitória, o que resultou no ingresso do Concórdia na lanterna e zona do rebaixamento na série A do Catarinense.

(Com informações do Diário do Iguaçú)