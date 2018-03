Seara, Ipira, Xavantina, Lindóia do Sul, Jaborá, Arabutã, Peritiba e Irani devem ser contempladas com o programa.

Oito prefeituras do Alto Uruguai Catarinense aderiram ao Programa Internet Para Todos, que foi lançado nesta tsemana pelo Governo Federal. O ato foi em Brasília. Da Amauc, aderiram à iniciativa as cidades de Seara, Ipira, Xavantina, Lindóia do Sul, Jaborá, Arabutã, Peritiba e Irani.

A intenção do programa é democratizar o acesso à informação e aos serviços públicos disponíveis online nos dias de hoje. Aproximadamente 40 mil localidades devem ser beneficiadas em 18 meses por todo o país.

De acordo com o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, a primeiras antenas serão instaladas na primeira quinzena de maio e a previsão é que sejam instalados 200 esquipamentos por dia. O programa vai oferecer conexão em banda larga a preços acessíveis.

Em Santa Catarina, são 150 cidades catarinenses que vão aderir ao programa. Em todo o país, são 2.471 municípios.