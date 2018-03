O Ministério Público de Concórdia ofereceu denúncia nesta semana contra um homem de iniciais D.M.D. (22 anos), que foi detido pela Polícia Militar no dia oio de março por estar revendendo na internet um notebook furtado. Conforme informações, o promotor Fabrício Weiblen, o acusado foi denunciado pelo crime de receptação qualificada, pois adquiriu bem que era produto de crime e colocou a venda este bem.



Segundo as informações, a proprietária do aparelho visualizou a venda do produto na internet e acabou reconhecendo o aparelho como sendo de sua propriedade. Foi acionada a Polícia Militar e em rondas pela cidade, localizou o acusado e encaminhou para a Central de Polícia.

A mulher já havia realizado um Boletim de Ocorrência, ela o reconheceu o equipamento e os envolvidos foram encaminhados para a Central de Polícia.

Agora D.M.D. (22 anos) responderá judicialmente.

(Com informações do repórter André Krüger).