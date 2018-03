Houve avanço na primeira rodada de negociações entre a Prefeitura de Concórdia e o Sindicato dos Servidores Municipais, em relação ao aumetno salarial para a categoria. O encontro foi na tarde da segunda-feira, dia 12, na Prefeitura de Concórdia. O ponto discutido se resumiu a manutenção das cláusulas sociais. Conforme o presidente da entidade, Taison Baseggio, esse direito foi assegurado.

Foram discutidas a liberação dos representantes eleitos para o Coresbase; liberações para o Vida Viva; II Congresso do SSMCR; Gratificação PMAQ; Implementação no quadro de lotação até o primeiro semestre; melhorias nos ambientes de trabalho (Semut, Semurb e outros); carga horária de seis horas para os agentes de serviços gerais, agentes de alimentação e nutrição nos dias de reunião pedagógica; manter processo seletivo para substituição de profissionais na área de educação; plano de carreira e outros.

A próxima reunião já está agendada para amanhã, 14/03, às 13h30 na Prefeitura Municipal. Conforme o presidente do SSMCR, Tayson Baseggio, a expectativa é que o desfecho dessa negociação ocorra a partir do terceiro encontro entre representantes do sindicato e do Executivo.