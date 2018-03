O Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu nesta segunda-feira, 12 de março, alterar as regras do plano de saúde dos Correios e autorizar a cobrança de mensalidade dos funcionários da estatal e de seus dependentes. Ontem, os funcionários dos Correios entraram em greve por tempo indeterminado em protesto a essa mudança.

Agora, a estimativa é que 30% do custo do plano de saúde será pago pelos servidores e 70% pelos Correios. As mensalidades variam de acordo com o salário do servidor:

Até R$ 2,5 mil: 2,5% do salário

R$ 2,5 mil a R$ 3,5 mil: 2,9% do salário

R$ 3,5 mil a R$ 5 mil: 3,2% do salário

R$ 5 mil a R$ 10 mil: 3,5% do salário

R$ 10 mil a R$ 15 mil: 3,8% do salário

R$ 15 mil a R$ 20 mil: 4,1% do salário

Acima de R$ 20 mil: 4,4% do salário

Situação regional

Em Concórdia e região os trabalhos continuam normais. A maior adesão ocorreu em Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte de Santa Catarina. Há paralisação em praticamente todos os estados brasileiros. Às 11h desta terça-feira, 13 de março, haverá uma assembleia em Florianópolis para decidir qual será o futuro do movimento.

A paralisação deverá afetar as entregas e prejudicar os consumidores que dependem dos serviços da estatal postal. As contas podem chegar atrasadas. Por isso, os consumidores devem ficar atentos para não perder os prazos de pagamento de fatura.

Com informações do G1.com