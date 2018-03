O corpo encontrado na tarde desta segunda-feira(12) na área rural de Erechim, na região do Bairro Presidente Vargas, pode ser do jovem de 21 anos, Luiz Felipe Machado, que está desaparecido há uma semana. Ele é morador do bairro Cristo Rei.

Já em estado de decomposição e parcialmente queimado, o corpo foi encontrado por moradores das proximidades, coberto com plástico. "Os indícios encontrados no local e as investigações que vem sendo feitas desde o momento em que a família informou o desaparecimento, indicam se tratar de Luiz Felipe", disse o delegado Gustavo Seccon, titular da Defrec.

O delegado foi ao local com todos seus investigadores e acredita que a vítima vítima tenha sido executada em outro local. Este é o terceiro homicídio em Erechim em pouco mais de uma semana. Fontes da polícia também acreditam que todos tenham relação com o tráfico de drogas.

Após o levantamento pericial do IGP de Passo Fundo, que já veio a Erechim no fim da madrugada de hoje, o corpo será encaminhado para o IML.

(Fonte: AU Online)