Mauro Ovelha deixa o comando técnico do Galo do Oeste

O técnico Mauro Ovelha não é mais treinador do Galo, em reunião realizada na noite desta segunda-feira (12) pela presidência e diretores do clube foi decidida pela não permanência do técnico a frente da equipe nesta reta final do Campeonato Catarinense, decisão motivada pelos resultados negativos apresentados nas últimas rodadas da competição.

Para a função a direção estuda nomes e nas próximas horas deve anunciar o novo comandante da equipe.

O Concórdia Atlético Clube agradece os serviços prestados pelo treinador Mauro Ovelha, que faz parte da história do galo e sempre será lembrado pelo seu trabalho vestindo a camisa e comandando a equipe nas suas passagens, e deseja boa sorte e sucesso na sequência de sua carreira.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/Galo do Oeste)