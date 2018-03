A Escola de Educação Básica Olavo Cecco Rigon completa nesta segunda-feira, dia 12, 79 anos de existência. O educandário é o maior do Alto Uruguai Catarinense e o terceiro maior de Santa Catarina em número de alunos. Cerca de 830 estudantes estão matriculados nos três turnos.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, o diretor do colégio Olavo Cecco Rigon, Sérgio Cordeiro Righi, destaca que a programação se resumirá a uma Assembleia Geral da AAPP para prestação de contas da entidade sobre as ações de 2017 e eleição da nova diretoria para 2018.



Ao chegar às quase oito décadas de história, o colégio Olavo clama por melhorias. "A gente está pleiteanndo uma reforma geral na parte hidráulica e elétrica. É um colégio muito antigo!", diz,.



Além dos ensinos fundamental e médio, o Colégio Olavo Cecco Rigon trabalha com ensino profissionalizante como técnico em informática e técnico em administrador. Por fim, Righi lembra que o educandário teve a melhor nota entre as escolas públicas da região no último Exame Nacional do Ensino Médio.