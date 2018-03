O setor de investigação da Polícia Civil de Concórdia está investigando quatro mulheres, com idade entre 18 e 26 anos, que estão cometendo furtos em lojas no município. Um Boletim de Ocorrência foi registrado nas últimas horas onde uma loja de artigos esportivos, localizada na Rua Dr.Maruri, teve um prejuízo de aproximadamente R$ 5.000,00.



Segundo as informações, as mulheres agem entrando em grupo nos estabelecimentos. Enquanto que parte delas tiram a atenção das vendedoras, as outras furtam recolhem as peças e retiram o dispositivo antifurto dos materiais.

Conforme já levantado em B.O, elas chegam a fazer uma compra e pagam a vista, e depois saem com as mercadorias furtadas em sacolas e mochilas.



Dessa loja de artigos esportivos, foram levaram diversas camisas, blusas e moletons de marcas famosas.



As câmeras de monitoramento já ajudaram a identificar as autoras.

(Com informações do repórter André Krüger)