O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Concórdia, apresentou denúncia criminal contra J.A.L de 29 anos suspeito da prática do crime de furto em cinco de março de 2018, na área central de Concórdia.

No dia do fato a Polícia Militar foi acionada e realizou rondas e localizou suspeito momentos depois com parte dos objetos furtados do interior do estabelecimento comercial.

O autor é suspeito da prática de inúmeros arrombamentos na cidade nos últimos meses. O acusado foi denunciado por furto qualificado (porque quebrou a vidraça do estabelecimento para cometer o furto) e com uma causa de aumento de pena (porque o crime foi cometido durante o período noturno), além da agravante da reincidência.

Segundo costa o acusado ostenta cerca de 12 (doze) condenações definitivas pela prática de crimes contra o patrimônio" e "cometeu o crime quando estava cumprindo pena no regime aberto, inclusive em descumprimento à obrigação de recolhimento noturno".

Também foi pedida a manutenção da prisão preventiva do acusado, que já havia sido acolhida em audiência de custódia na data do crime.



Agora, o processo irá para a Vara Criminal de Concórdia, onde será avaliado pelo Judiciário sobre a manutenção da prisão preventiva e o recebimento da denúncia.

(Fonte: Ministério Público/Via André Krüger).