Eles são contra as mudanças no plano de saúde da empresa

Servidores dos Correios de todo o Brasil iniciaram uma paralisação nesta segunda-feira, 12 de março. Por enquanto, em Concórdia e nas demais agências do interior do Estado o atendimento continua normal. O secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos de Santa Catarina, Giovani Zoboli, diz que a maior adesão ocorreu nas agências de Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte do Estado.

A paralisação está ocorrendo porque os trabalhadores são contra mudanças no plano de saúde da empresa, que preveem o pagamento das mensalidades pelos funcionários e a retirada de dependentes dos contratos. Está marcado para esta segunda-feira o julgamento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) sobre uma ação que busca essas mudanças. “Pelo acordo coletivo do ano passado, não pagamos mensalidades. A empresa entrou com uma ação na Justiça quebrando o acordo e quer cobrar mensalidade a partir do mês que vem”, explica Zoboli.

O secretário destaca que essa mudança se tornará inviável para os carteiros. “Tivemos um aumento salarial de R$ 50,00 e o plano de saúde vai custar entre R$ 300,00 e R$ 400,00. Não estamos fazendo greve para aumentar benefícios, apenas para manter o que temos”, pontua.

Assim que tiver o resultado desse julgamento, o Sindicato dos Trabalhadores fará uma nova assembleia para definir se a paralisação será apenas nesta segunda-feira, ou se haverá greve nos próximos dias. Esse movimento foi aprovado pelas assembleias dos sindicatos.