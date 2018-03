Fato foi registrado em Boletim de Ocorrência, na manhã do sábado, dia nove.

A Polícia Civil de Concórdia deve investigar um possível caso de agressão por arma branca. O fato foi registrado na manhã do último sábado, dia 10, em Boletim de Ocorrência na Central de Polícia Civil.´O fato aconteceu em uma via pública, na comunidade de Linha Vitória



De acordo coma vítima, de iniciais M.R.F.R, de 26 anos, ele foi até a casa da ex-esposa para buscar o filho. No entanto, seu ex-sogro, de iniciais R.A.S, teria lhe agredido com um facão, provocando lesões na cabeça, costas e braço esquerdo.



A Polícia Civil aguarda o laudo do exame de corpo de delito do Instituto Médico Legal. A vítima foi orientada a fazer esse procedimento para comprovar as lesões.