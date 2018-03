O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Neodi Saretta participou de reunião com a direção do Instituto Federal Santa Catarina (IFSC), Campus Florianópolis, para conhecer alguns projetos voltados à saúde. No encontro, foram apresentados os projetos Centro de Parto Normal (CPN) e Clínica Escola que deverão ser implantados no Campus Florianópolis. Depois de implantados atenderão gratuitamente a população, já que há disponíveis equipamentos modernos e de última geração. Alguns ainda não foram instalados por falta de espaço. O deputado conheceu os laboratórios que hoje são usados apenas pelos professores e alunos.



Para viabilizar a implantação desses projetos, o deputado Saretta vai pedir ao Estado que seja feita a doação de um imóvel que fica ao lado do Instituto. Também será solicitado o aval da Rede Cegonha para que o Centro de Parto Normal seja colocado em prática. Uma audiência pública sobre como será o funcionamento desses dois projetos deverá ser realizada na Assembleia Legislativa.



Participaram da reunião a Diretora Geral do IFSC Florianópolis, Andréia Martins Aguiar, professores e técnicos do Instituto.