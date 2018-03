Nesta sexta-feira, dia 09 de março, o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, esteve na sede da Embrapa Suínos e Aves (Concórdia/SC) para uma visita técnica. O objetivo foi conhecer com mais detalhes as contribuições da Embrapa para a cadeia produtiva de suínos e aves, em especial o projeto de modernização do Sistema de Inspeção Federal. O projeto tem como foco a atualização do SIF para uma identificação mais eficaz de riscos de contaminação da carne por microrganismos na suinocultura industrial e é coordenado pela Embrapa Suínos e Aves e pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com a colaboração de especialistas de universidades. Também está em andamento um projeto voltado para a carne de frango.





A programação iniciou às 9h30, no auditório da Unidade, com a apresentação da chefe geral, Janice Zanella, sobre as principais contribuições da Unidade por meio de projetos, ações e inserções na cadeia produtiva. Sobre o projeto, ela destacou a importância e o foco dos trabalhos em conceitos de análise de risco, preconizados pelos organismos internacionais para tomada de decisão.





Em seu pronunciamento, o ministro Blairo reconheceu o papel da pesquisa como fundamental para o aumento da produção e reafirmou que é a ciência que está ajudando o país a se manter competitivo. “Se não buscarmos alternativas na ciência para o agronegócio e a agricultura não vamos conseguir crescer. E quem faz a ciência é a Embrapa”, falou ele.





Depois de uma visita às instalações da Embrapa, ele seguiu para a BRF, unidade de Concórdia, para acompanhar a apresentação do projeto, feita pela pesquisadora da Embrapa Jalusa Deon Kich e pela auditora fiscal do Mapa Ruttscheidt Albuquerque. Além da apresentação do projeto, o ministro Blairo também pode acompanhar a execução do piloto que está sendo rodado desde o mês de fevereiro. Nas próximas semanas frigoríficos do Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais também iniciam as ações para validar os procedimentos apontados no projeto.





Sobre o projeto de modernização da inspeção federal conduzido pela Embrapa e Mapa, o ministro comentou que "o modelo atual não serve mais, por isso essas pesquisas são importantes, culminando com programas como este que nos trarão garantias e reduzirão custos ultrapassados", resumiu. A parceria com as agroindústrias também foi ressaltada por ele, que acredita na união dos esforços em prol do crescimento da agronegócio.

(Fonte: Embrapa Suínos e Aves)