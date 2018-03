Duas pessoas ficaram feridas em dois acidentes em sequência, que aconteceram no contorno viário norte, em Concórdia. Os dois fatos foram praticamente em frente ao restaurante Galpão Campeiro, na noite deste domingo, dia 11.



De acordo com informações, o primeiro fato teria sido uma colisão entre carro e motocicleta. O veículo Gol, placas de Concórdia, estaria acessando a rodovia e não teria percebido a moto do policiamento de motocicleta da PM, a Rocam. O condutor da moto, um policial militar foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia com escoriações na perna.



O segundo fato teria ocorrido poucos minutos depois. Enquanto as duas pessoas ocupantes do Gol auxiliavam no atendimento ao policial, o veículo Gol ficou parado sobre a pista. Um veículo Fusca, também placas de Concórdia, estava transitando na via e não teria percebido o veículo Gol parado, provocando a segunda colisão. O motorista do Fusca, um idoso de 73 anos, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros com um corte na cabeça e levado consciente para o Hospital São Francisco.