Um caminhoneiro foi vítima de assalto no começo da noite deste sábado, dia 10. O fato foi registrado no pátio de um posto de combustíveis, às margens da BR 153. De acordo relato do motorista, ele estava voltando para o caminhão quando foi rendido por um homem armado com uma pistola. O suspeito levou aproximadamente R$ 1,3 mil na ação. O bandido teria fugido a pé do local. A Polícia Militar realizou rondas, mas ninguém foi achado até o momento.