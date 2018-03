A entrada na zona do rebaixamento após a última rodada do Campeonato Catarinense de Futebol fez com que alguns torcedores "perdessem a paciência" com o Concórdia Atlético Clube. Nas últimas horas foi verificado que o muro do Estádio Municipal Domingos Machado de Lima apareceu pichado com frases de protesto contra a campanha do time.



Ainda não se sabe a autoria e tampouco o horário em que as pichações (vandalismo) foram feitas. Dizeres como "vergonha, menos balada e mais futebol, por amor ou por terror, e acabou a pas (sic)" foram colocados no muro do estádio.



O Galo do Oeste é o nono colocado com dez pontos e está há seis rodadas sem vencer.



Neste domingo, às 17h, o Concórdia recebe o Brusque, no Domingos Machado de Lima.