Depois de vencer Piratuba por 3 a 1 no primeiro jogo-treino da temporada, a Associação Concordiense de Futsal encara o segundo teste do ano de 2018. O confronto será diante do AGN Capinzal, a partir das 20h30, no Ginásio Diletão. O time capinzalense disputa a Liga Catarinense de Futsal e a ACF se prepara para disputar a Divisão Especial e os Jogos Abertos de Santa Catarina. O time do técnico Clodimar Thomé iniciou os trabalhos de treinamentos no último mês.