Cerca de mil motociclistas são aguardados para a 9ª Romaria Celebrativa de Conscientização de Motociclistas e Benção das Motos, em Concórdia. As procissão irá percorrer as principais ruas da cidade na manhã deste domingo, dia 11. O lema do evento é "o respeito gera a paz".



Em entrevista ao Jornal Aliança da sexta-feira, dia nove, o Frei Luiz Toigo, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, informa que a programação inicia às 8h, com a concentração na rua coberta. A procissão inicia às 9h, percorrendo as principais ruas da cidade até o Santuário de Nossa Senhora da Salete, onde será celebrada uma missa com os motociclistas e bençãos das motos.