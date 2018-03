Em comunicado, PM diz que declarações do parlamentar não condizem com a função da Polícia Militar.

O Comando do 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia se manifestou sobre as declarações do vereador Mauro Freta, do PSB, sobre uma atuação enérgica da PM para reprimir a criminalidade. Um comunicado feito pelo tenente coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas foi emitido para os órgãos de imprensa.



Durante Sessão do último dia sete, o parlamentar Mauro Fretta usou a tribuna para defender ações mais "contundentes" por parte da Polícia Militar para reprimir a criminalidade, especialmente no Frei Lency. Na ocasião, os vereadores discutiam a implantação de uma base avançada da PM neste bairro, que tem registrado várias ocorrências de arrombamento e furtos. Em dado momento na tribuna, o vereador afirmou que tem que "levar o cara lá atrás da moita e descer o cacete. Descer a ripa! Eles tem que ter respeito!".



Por mais forte que tenha sido a declaração do vereador, muitas pessoas demonstraram apoio ao parlamentar nas redes sociais.



Conforme o comunicado da PM.



NOTA DE ESCLARECIMENTO

Sobre as declarações do Vereador Mauro Fretta, em seu discurso na tribuna no dia 07 de março de 2018, o comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20ºBPM/Fron), tenente-coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas, esclarece que:



O trabalho da Polícia Militar esta pautado na legalidade, conforme artigo 144 da Constituição Federal, que diz: “Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio...” assim, a Polícia Militar, juntamente com outras instituições, assegura o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional.



É importante ressaltar que os dois instrumentos internacionais mais importantes sobre o uso da força e arma de fogo são o Código de Conduta para Encarregados da Aplicação da Lei (CCEAL) e Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo (PBUFAF).



O CCEAL é o código adotado através da resolução 34/169 da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 17 de dezembro de 1979. É um instrumento internacional, com o objetivo de orientar os Estados membros quanto à conduta ética e legal dos policias. Esse código busca criar padrões para que as práticas de aplicação da lei estejam de acordo com as disposições básicas dos direitos e liberdades humanas.



O artigo 3° do CCEAL trata diretamente do uso da força pela polícia. Ele estipula que os encarregados da aplicação da lei só podem empregar a força, quando estritamente necessário e na medida exigida para o cumprimento do seu dever.

A sociedade, pelas leis, demonstra seus anseios e necessidades e a Polícia Militar cumpre o que está previsto em Lei, desprezando qualquer ato opressor, ilegal ou agressivo. Não é movida pela emoção nem comoção popular, precisa sim usar a técnica em todos os atendimentos realizados.



Assim, as declarações do Ilustríssimo Vereador Mauro Fretta não condizem com a função da Polícia Militar, que tem por objetivo atuar principalmente na prevenção, em proximidade com a sociedade e buscando diminuir a ocorrência de crimes.



Zelar pela segurança pública é dever da polícia, como também zelar pelo direito do cidadão de ir e vir e pela integridade física e moral, sempre em busca da paz.



O Comandante tenente-coronel Vargas, reforça o compromisso da Polícia Militar de Santa Catarina em servir e proteger a sociedade, mantendo a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Tenente Coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas

Comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira