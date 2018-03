Um homem precisou de atendimento médico após colisão entre ônibus de passeio em árvore, no interior de Ipira. O fato foi registrado na manhã deste sábado, dia 10, na Linha Capelinha. Conforme informações do Grupo Magronada, o homem estava no coletivo de passeio turísico, que acabou se envolvendo no acidente. O fato ocorreu durante uma manobra nas proximidades do Moinho Gerhardt, durante a atividade conhecida como "passeio das lanternas".



O Corpo de Bombeiros de Piratuba foi acionado para o atendimento. Os socorristas realizaram o atendimento a vítima, que reclamava de dores na coluna. Inicialmente ele foi levado para o Hospital de Piratuba/Ipira. Em seguida, a vítima foi levada para Concórdia para realização de exame de raio-x.