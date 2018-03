Nesta quinta-feira (08) apresentaram-se ao técnico Mauro Ovelha o centroavante Giancarlo, o zagueiro João Paulo, já nesta sexta-feira (09) apresentou-se o atacante Vitinho, todos atletas já estão no BID e a disposição do técnico já para a partida deste domingo (11) contra a equipe do Brusque. Estes atletas chegam para ajudar a equipe do Galo junto aos demais para manter a equipe na série A do Catarinense e conquistar a vaga para a série D do Brasileirão 2019.



Giancarlo Lopes Rodrigues, centroavante de 28 anos e estava atuando no América (RJ), e tem passagens pelas equipes do Real Ariquemes, Villa Nova, Sousa, Glória, Ferroviário, Rio Brando, Macaé, Santo André a São Caetano.



João Paulo da Sousa Dantas, zagueiro de 29 anos e estava no Avenida (RS), já atuou também no Gama, Mogi Mirim, Santo André e Oeste, além de passagens por clubes de Portugal, México, Romênia e China.



Vitor Marcelo Alves Alcantara, atacante de 30 anos e estava no Treze (PB), já atuou no Fortaleza, Ferroviário, Pato Branco e Potiguar, entre outro.



O zagueiro Sergipano por solicitação do União Frederiquense (clube que emprestou o atleta para o Galo) solicitou a devolução do zagueiro para a disputa das suas competições e o pedido foi aceito pela direção concordiense.

(Fonte: Ricardo Artifon)