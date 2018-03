Prefeito aproveitou a visita do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para entregar documento.

Possibilitar que as agroindústrias do município e região ampliem seus mercados, podendo comercializar a produção para todo o Brasil, além de “aliviar” os municípios de mais uma carga de custos com pessoal. Estes são os principais objetivos da reivindicação feita pelo prefeito Rogério Luciano Pacheco, ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, na manhã desta sexta-feira, 9, durante visita da comitiva nacional à Embrapa Suínos e Aves.



No documento entregue pelo prefeito, constam dados informando que a base da economia local e regional está calçada na agricultura, principalmente a familiar, que apresenta crescente expansão. Assim, o município de Concórdia solicita que o Ministério da Agricultura aceite o modelo proposto pelo governo de Santa Catarina, quanto ao Serviço Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal- SISBI/SUASA.



Atualmente o ministério cobra que apenas médicos veterinários concursados sejam responsáveis pelo serviço de inspeção. O critério acaba impedindo que muitas agroindústrias possam ter o SISB/SUASA e fiquem impedidos de comercializar seus produtos fora do Estado. A cobrança também força que os municípios e ou Estado contratem novos profissionais destinados a atender esta demanda. O que Pacheco defende é que o modelo de Santa Catarina - onde as agroindústrias podem contratar os médicos veterinários de forma particular, não dependendo de um profissional público para ter o registro - possa ser seguido em nível federal. Maggi ficou de avaliar o pedido e dar encaminhamentos.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)