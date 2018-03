Diligência foi feita na tarde desta sexta-feira, dia nove, no bairro Floresta.

A Polícia Civil de Concórdia apreendeu na tarde desta sexta-feira, dia nove, uma caminhonete Nissan/Frontier, 2007/2008, com indícios de estar com os sinais de identificação adulterados. O veículo estava no bairro Floresta. A ação é um desdobramento da Operação Transformers, desencadeada pela Delegacia de Investigação Criminal, DIC/Fron.



Um Inquérito Policial já está aberto para apurar os crimes de recepção e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa.



Conforme informações da Polícia Civil, já são dez veículos apreendidos desde o início da operação. Todos são relacionados a crimes que vinham sendo praticados por uma organização criminonsa com ramificações na Serra Gaúcha e em Concórdia.



A Operação foi deflagrada no fim de novembro do ano passado.

(Com informações do repórter André Krüger)