Incensos que estavam queimando e gerando fumaça em apartamento na área central foram confundidos com princípio de incêndio e mobilizaram o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. O fato foi registrado no fim da tarde desta sexta-feira, dia nove, em um prédio na Romano Anselmo Fontana.



Conforme informações o bombeiro Alexandre Grolli, os vizinhos desse apartamento perceberam o excesso de fumaça saindo do local e chamaram os bombeiros pensando se tratar de um incêndio. "Chegamos no local, percebemos a fumaça e, com autorização da imobiliária, arrombamos a porta e nos deparamos com vários incensos queimando. Mas não havia risco de incêndio", diz Grolli.



De acordo com relatos, o imóvel, que está vazio para ser alugado, passou por um processo de limpeza durante a tarde. Acredita-se que os incensos foram queimados para aromatizar o ambiente e como o apartamento ficou fechado, acabou gerando mais fumaça. Os bombeiros abriram as portas e janelas do imóvel para que o mesmo fosse arejado.

(Com informações do repórter André Krüger)