Uma ação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM) apreendeu por volta das 15h de hoje (sexta), 50,1 quilos de maconha na BR 153 em Água Doce. Duas pessoas foram presas, uma delas era um menor com 17 anos.

As duas forças de segurança trocaram informações e conseguiram localizar o veículo suspeito, um GM/Corsa placas de Caçador, quando ele cruzava a divisa do Paraná com Santa Catarina, no km 01 da rodovia.

A droga estava escondida em diversos locais do carro: em um fundo falso atrás do banco traseiro, dentro do forro das quatro portas, na tampa do porta-malas e também debaixo do assoalho dos bancos.

A condutora de 27 anos e o menor, com 17, foram levados para a Delegacia de Polícia de Joaçaba, onde vão responder por tráfico de drogas. Elas disseram que o destino da maconha era a cidade de Caçador.

(Fonte: Nucom/PRF)