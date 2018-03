Fatos foram na Getúlio Vargas e Doutor Maruri no começo da tarde desta sexta-feira, dia nove.

Dois simultâneos acidentes envolvendo motocicletas ocorreram no começo da tarde desta sexta-feira, dia nove, em Concórdia. O primeiro foi na Getúlio Vargas, na curva acima do Hospital São Francisco. Foi uma colisão entre carro e moto, envolvendo uma motocicleta placas de Itá e um Classic, de Concórdia. O condutor da moto, cuja identidade não foi divulgada, sofreu escoriações leves em função da batida frontal.



O segundo foi na Doutor Maruri, próximo do cruzamento com a Domingos Machado de Lima. Foi uma colisão de lado entre duas motocicletas, placas de Concórdia. A suspeita é que um motociclista teria mudado de faixa e não percebido a outra moto, provocando o acidente. Os dois condutores foram atendidos com escoriações.



Nos dois casos, o atendimento foi feito pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).