Feira do Peixe Vivo inicia nesta sexta-feira em Concórdia

Iniciou na manhã desta sexta-feira, dia nove, o Feirão do Peixe Vivo em Concórdia. O evento, promovido pela Secretaria Municipal da Agricultura, ocorre na Casa do Produtor Rural. Além de hoje, a comercialização ocorrerá em todas as sextas-feiras até a Semana Santa.



Toda a produção de peixes é de piscicultores de Concórdia. Durante esse período de Quaresma, a expectativa é vender cerca de 3,6 toneladas e peixes. O valor do quilo da carpa capim é de R$ 12,00. Já os demais peixes vão custar em torno dos R$ 10,00 o quilo.