Um veículo foi levado da garagem da residência, em Concórdia. O fato ocorreu na quarta-feira, dia sete, no bairro Renascença. O Boletim de Ocorrência foi confeccionado na Central de Polícia Civil de Concórdia. Trata-se de um VW Fox, placas de Concórdia.



De acordo com a proprietária do veículo, de iniciais S.D.S, ela foi avisada do furto enquanto estava no sítio da família, em Linha Rancho Grande. Ela desconfia que o autor do furto foi o próprio filho, que teria desobedecido a determinação judicial de medida protetiva. Ele estava afastado da residência sob acusação de violência contar familiares.



Conforme relato, ele teria pegado a chave utilizando um pedaço de madeira, pela janela da casa. Desde então, o carro e o rapaz não foram localizados.

(Com informações do repórter André Krüger).