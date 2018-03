O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está na Embrapa Suínos e Aves de Concórdia desde as 9h15 desta sexta-feira, nove de março. O primeiro ato foi a apresentação do projeto IFModerna, que foi explanada pela chefe geral da unidade, Janice Zanella. Este projeto tem como foco a atualização do Serviço de Inspeção Federal para uma identificação mais eficaz de riscos de contaminação da carne por microrganismos na suinocultura industrial e já está sendo testado na BRF de Concórdia.

Ainda na manhã de hoje o ministro irá visitar a BRF. Os deputados federais Celso Maldaner e Valdir Colatto, ambos do PMDB, acompanham o ministro. O secretário de Estado da Agricultura, Moacir Sopelsa, representa o governador Eduardo Pinho Moreira.