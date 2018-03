Com ótima aceitação pela população e avaliação positiva dos expositores, a Feira da Rua Coberta vem com o objetivo de crescer e se fortalecer ainda mais neste ano. Baseada no sucesso das quatro edições do ano passado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, promotora do evento, planejou seis datas para a feira em 2018. A primeira ocorre no dia 17 de março, tendo ainda edições nos dias 12 de maio, 11 de agosto, 6 de outubro, 10 de novembro e 22 de dezembro. Quem tiver interesse em expor tem mais três dias para se inscrever, pois o prazo encerra no dia 10, próximo sábado. A inscrição, que é gratuita e individual para cada edição, deve ser feita na Galeria Municipal de Artes, instalada nos Quiosques.



O evento tem proporcionado a comercialização de produtos, na grande maioria artesanais, mas também é uma ótima oportunidade para fazer contatos, pois a movimentação é bastante grande. Muitos artesãos, que participam desde a primeira edição, relatam que depois que a população conhece o produto, mesmo que não o compre, acabam fazendo pedidos posteriores. Para a população a feira tem se tornado um atrativo para os sábados. Além de proporcionar um passeio para toda a família – a feira conta com espaço para alimentação e diversão das crianças – permite a compra de algum itens para seu uso ou para presentear.



O objetivo da Feira da Rua Coberta é a valorização dos produtores e artesãos locais, proporcionando à população ótimas possibilidades de "briques". O evento também agrega atrativos culturais e de lazer, apropriados para toda a família. A proposta é oferecer produtos variados, inclusive da agricultura familiar, próximo a datas comemorativas. A realização é da Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o SESC, por meio do projeto "Brique do SESC".

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)