Buscando os meios de garantir à população uma alimentação livre de agrotóxicos, o deputado estadual Neodi Saretta protolocou projeto de lei na Assembleia Legislativa que institui o Programa de Incentivo à Implantação de Horta Orgânica Comunitária no Estado de Santa Catarina. “A preocupação com a saúde e a qualidade de vida faz parte do cotidiano das pessoas, por isso a alimentação precisa ser saudável”, afirmou.



De acordo com o projeto, os locais onde poderão ser instaladas as hortas são áreas públicas estaduais, áreas declaradas de utilidade pública e ainda não utilizadas, terrenos particulares com autorização do proprietário e terras devolutas. “A iniciativa incentiva a população a prática do cultivo da horticultura orgânica, difundindo os princípios da ecologia e sustentabilidade. Objetiva também melhorar o meio ambiente mediante a ocupação benéfica em terrenos baldios ociosos em áreas urbanas e periurbanas, mantendo os terrenos limpos e utilizados”, disse Saretta.



O deputado elencou, ainda, outros benefícios das hortas orgânicas, como a utilização do lixo orgânico produzido nas residências para transformação em adubo por meio de compostagem, o incentivo do convívio social e comunitário, além de geração de renda a famílias carentes mediante a venda dos produtos orgânicos, promovendo sua inserção no mercado de trabalho. “É sabido que a atividade realizada nas hortas orgânicas comunitárias tem inúmeras funções benéficas à população, se consolidando em atividade promotora de saúde e bem-estar”, salientou.

(Fonte: Ascom/Deputado Neodi Saretta)