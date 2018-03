Nesta quinta-feira, 8, nas dependências da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Concórdia, foi celebrado a assinatura de planilhas do repasse do convênio do transporte escolar da rede estadual de ensino dos municípios de Alto Bela Vista e Irani.



O ato contou com a presença do secretário executivo da ADR Wagner Luiz Bee, prefeito de Irani, Sivio Lemes das Neves , de Alto Bela Vista, Catia Tessmann Reichert, secretário da Educação de Alto Bela Vista, José Jorge Sagmeister e da supervisora de Articulação dos municípios, Keila Presotto.



O montante de R$ 3.378.000,00, que será repassado em nove parcelas aos 15 municípios de abrangência da ADR de Concórdia, (Arabutã, Arvoredo, Irani, Alto Bela Vista , Concórdia, Itá, Ipira, Ipumirim, Seara, Xavantina, Irani, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco, Paial ) e beneficiará 4393 alunos do ensino fundamental e médio das 40 escolas estaduais. Os cálculos são baseados na distância percorrida e números de alunos.



As prefeituras ficam responsáveis por gerenciar o transporte, enquanto o Governo do Estado faz a transferência de recursos para possibilitar a manutenção e custeio do serviço de transporte dos alunos da rede pública estadual.

(Fonte: Dalva Pichetti/Ascom/ADR Concórdia)