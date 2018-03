Porta-malas do veículo estava carregado de produtos oriundos do Paraguai.

Duas pessoas foram detidas pela Polícia Rodoviária Federal com produtos contrabandeados do Paraguai. O fato foi registrado no fim da madrugada desta quinta-feira, dia oito, na BR 282, em Irani. Eles estavam em um veículo Renault Logan, placas de Blumenau.



No porta malas do veíuclo foram achados dez unidades de bebidas diversas, 13 frascos de perfumes ou produtos para o cabelo, 31 unidades de eletrônicos como escovas eletrônicas de dente, cinco tablets da Sansung, um fone deo ouvido, seis aparelhos de canais de TV, cinco LNB e um acessório para Drone, um dronte Phanton e uma central multimídia veícular. Também foram apreendidos antenas para rádio comunicador e cinco rádios comunicadores.



A PRF também achou nove equipamentos de informática, sendo dois roteadores, duas placas-mãe de computador, dois processadores, duas fontes de computador e uma torre de computador. Uma peça de vestuário também foi achada.



EStavam no veículo J.J.B, como motorista e a carona de iniciais J.L.B. Os dois ocupantes foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. Já o carro e a mercadoria para a Receita Federal de Joaçaba.