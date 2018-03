Um possível caso de febre amarela em humano está em investigação no município de Peritiba. A informação consta em boletim da Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina, divulgado no começo desta semana. Ainda conforme a Dive, o caso do município do Alto Uruguai é um dos oito que estão sendo investigados em todo o estado, sendo três em Florianópolis e um nas cidades de Joinville, Lages, Campos Novos e Balneário Camboriú. Desses, somente Lages, Peritiba e Campos Novos estão em área recomendada para vacinação.



Ainda conforme a Vigilância Epidemiológica, a região também confirmou o resultado de exames coletados em animais primatas que foram achados mortos na região. Em Concórdia, que teve um caso, o exame descartou a febre amarela. Em Peritiba, houve dois casos, em que a causa da morte desses animais foi indeterminada, assim como em Paial, que teve um caso.



No período de 1º janeiro a 5 de março de 2018, foram notificados 33 casos suspeitos de febre amarela em Santa Catarina. Desses, 1 caso foi confirmado por critério laboratorial, 24 foram descartados (8 pelo critério laboratorial e 16 pelo critério clínico epidemiológico) e 8 permanecem em investigação.



Dos 8 casos em investigação, 5 tiveram histórico de deslocamento para Áreas Com Recomendação de Vacina nos 15 dias anteriores ao início dos sintomas. Os demais casos ainda estão sem informações quanto aos deslocamentos. Nenhum dos casos suspeitos em investigação tinha sido previamente vacinado contra a febre amarela. O caso confirmado de febre amarela é de um residente do município de Gaspar, com histórico de viagem para o município de Mairiporã/SP, o que caracteriza um caso importado.