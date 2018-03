Reforço de aproximadamente R$ 4,5 milhões na economia com as gratificações

Aproximadamente R$ 4,5 milhões estão circulando na economia regional nesta semana. Na última segunda-feira, dia cinco, a unidade de Concórdia da BRF fez o depósito da gratificação dos 23% do salário para todos os funcionários. O pagamento havia sido anunciado nos últimos dias, mesmo com o prejuízo bilionário que a companhia teve no ano passado. Em Concórdia, cerca de 5,3 mil trabalhadores foram beneficiados.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora desta quarta-feira, dia sete, o presidente do Sintrial, Jair Baller, explica que em relação ao salário base, cada trabalhador vai receber de R$ 800 a R$ 938. Mesmo com o anúncio do prejuízo registrado em 2017, a empresa havia se comprometido em pagar esse benefício. Conforme Baller, "isso foi pressão exercida no ano passado. Em 2016, eles tiveram prejuízo de mais de R$ 400 milhões e não pagaram o PPR. Houve várias tratativas para o pagamanto dessa gratificação. O trabalhador não tem culpa se a empresa está sendo mal administrada!", destaca Baller



O líder sindical valoriza esse quantitativo de dinheiro que já está circulando na economia local e regional. "Muitos trabalhadores vão pagar o IPTU, já que está no período", lembra.



O PPR é pago aos trabalhadores quando há lucro na empresa, o que não ocorreu nos últimos dois anos. Direfente da gratificação, considerada uma forma de "reconhecimento" pelo trabalho exercido.