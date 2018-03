O Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o Samu, em Concórdia está sem viatura devido a um problema mecânico ocorrido nesta semana. Porém, o atendimento do serviço está sendo feito pela ambulância do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. Neste momento não há uma previsão para que o veículo seja consertado. O problema ocorreu pouco antes do meio-dia de terça-feira, quando estava sendo feita condução de um paciente para o Hospital São Francisco de Concórdia. O motor acabou estourando e foi necessário auxílio da ambulância do Corpo de Bombeiros.



Uma reunião realizada na tarde da quarta-feira, dia sete, deliberou sobre a prestação desse serviço pelo Corpo de Bombeiros. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde de Concórdia, o município de Concórdia deverá ser contemplado com uma nova ambulância para o Samu até a metade desse ano.

(Com informações do repórter André Krüger).