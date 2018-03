Caminhonete carregada de cigarro do Paraguai é apreendida no trevão do Irani

Uma ação conjunta na manhã de hoje (quinta) entre Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Divisão de Investigação Criminal (DIC) da Polícia Civil apreendeu em Irani cerca de 20 mil maços de cigarros contrabandeados. Eles estavam no compartimento de carga de uma picape GM/S10 roubada e clonada. O motorista, de 28 anos, foi preso em flagrante.

Informações compartilhadas entre as duas forças levaram à localização e abordagem do veículo no trevo da BR 282 com a BR 153. A picape é registrada em Paulínia/SP, tem registro de furto/roubo em Campos Novos, mas estava circulando com placas falsas e adesivos de uma grande empresa do norte do estado para enganar a fiscalização.

O motorista disse que revenderia os cigarros na região de Campos Novos. Ele já tem passagens por furto e direção perigosa, e foi encaminhado à Delegacia da Polícia para responder por contrabando. Os cigarros serão levados ao depósito da Receita Federal de Joaçaba.

Na tarde da quarta-feira, dia sete, uma carreta com 450 mil cigarros do Paraguai também foi apreendida em Seara.

(Fonte: Nucom/PRF)