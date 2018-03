Nesta quarta-feira (07) o galo do oeste esteve muito próximo da vitória, mas nos últimos minutos sofreu a virada e foi superada pela equipe do Tubarão pelo placar de 3 a 2 no Estádio Domingos Silveira Gonzales.



Com boas chances para as equipes, o jogo estava aberto e as equipes com fome de gol, aos 20 minutos Batista aproveitou sua chance e marcou para o Tubarão, não deixando os donos da casa comemorarem por muito tempo, logo aos 24 minutos Vinicius Baiano empatou a partida, e com mais volume ofensivo nos últimos minutos da etapa aos 47 minutos Aldair virou a partida.



Na etapa complementar a equipe comandada pelo técnico Mauro Ovelha conseguiu segurar o placar até os 29 minutos, quando Marcus Indio empatou a partida, o mesmo Índio aos 35 minutos virou a partida acertando o canto do goleiro Carlão que não conseguiu defender, dando a vitória a equipe de Tubarão por 3 a 2.



A equipe concordiense volta aos treinos já nesta quinta-feira (08) e inicia a preparação para o confronto contra o Brusque no domingo às 17h no Estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom//CAC)