Defensor vem do futebol gaúcho, do Avenida.

O Concórdia Atlético Clube contratou mais um defensor para a sequência da série A do Campeonato Catarinense. Trata-se de João Paulo, 29 anos, que estava no Avenida, do futebol gaúcho. O atleta deve chegar em Concórdia nas próximas horas.



O jogador já devendeu equipes como o América-RN, Gama, Mogi Mirim, Oeste, Bragantino, Santo André e equipe B do Palmeiras.



Este é o terceiro jogador contratado nas últimas horas. No dia de ontem, a diretoria do Galo do Oeste havia confirmado os atacantes Vitinho e Giancarlo.