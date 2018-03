O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Concórdia, apresentou denúncia criminal contra os suspeitos da prática do crime de roubo em fevereiro de 2018, no Bairro São Cristóvão, em Concórdia.

Pelas investigações, ficou demonstrado que os acusados teriam agredido a vítima com um pedaço de pau e a ameaçado de morte, inclusive esfregando uma faca no rosto do idoso. Na ocasião, os acusados teriam levado R$ 1.500,00 da residência.

Os autores confessaram a prática do crime durante as investigações.

A investigação chegou à 1ª Promotoria de Justiça na data de hoje (07/03/2018), e a denúncia criminal (peça que dá início ao processo criminal e define por qual crime responderá o acusado) foi apresentada na mesma data.

Os acusados foram denunciados por roubo com duas causas de aumento de pena: utilização de arma branca (uma faca e um pedaço de madeira) e crime cometido por mais de uma pessoa (foram dois os autores do roubo), além da agravante de delito praticado contra idoso.

Também foi pedida a manutenção da prisão preventiva dos acusados, que já se encontram presos.



Agora, o processo irá para a Vara Criminal de Concórdia, onde será avaliado pelo Judiciário sobre a manutenção da prisão preventiva e o recebimento da denúncia.

(Fonte: Ministério Público)