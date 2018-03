Informações do Rede de Vizinhos auxilia em prisão em Seara

A Polícia Militar de Seara realizou na terça-feira, 06, a prisão de um homem que praticava furtos no comércio de Seara.

A localização do indivíduo ocorreu através do programa Rede de Vizinhos, implantado em Seara desde janeiro de 2017.



Após realizar o furto de alimentos e bebidas em um estabelecimento comercial, os moradores integrantes do programa, bem como a Polícia Militar de Seara, propagaram as informações na Rede e em menos de 30 minutos, o masculino foi localizado e preso ainda com os objetos furtados.



O homem foi identificado como S.L.D.M., autor de diversos furtos na região.



Preso em flagrante foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Seara para procedimentos cabíveis.



Esta é a segunda vez em menos de dez dias que o programa Rede de Vizinhos de Seara contribui para a prisão de indivíduos e esclarecimento de crimes.

(Fonte: Polícia Militar)