Foi realizada na manhã desta quarta-feira (07), na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal, um encontro envolvendo representantes da área de Engenharia da prefeitura, Defesa Civil, pesquisadores da Epagri Ciram e, servidores da Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras.

Estiveram presentes na ocasião, o atual Secretário Daniel Faganello, o ex-secretário de Urbanismo e Obras, Wagner Isidoro Simioni, os Chefes de Departamento e membros da Defesa Civil Municipal, Alcemir Toldo e Edevandro da Rocha, bem como, a encarregada do setor, Nair Vogt. Ainda por parte do poder Executivo participaram da reunião as Engenheiras Civis, Marilu Matiello e Cristina Valcarenghi. A Epagri Ciram estava representada pelos Pesquisadores Guilherme Miranda e Gerson Conceição.

Na ocasião foram abordados assuntos relativos ao projeto de monitoramento e operação da barragem de contenção de cheias, localizada no parque de exposições. Desde o ano passado, quando a Secretaria de Urbanismo e Obras ainda estava sob o comando de Simioni, a prefeitura fez uma cooperação técnica com a Epagri, tendo por objetivo principal desenvolver um conjunto de regras operativas para a barragem, quando esta atingir o seu limite de contenção por ocasião de chuvas intensas.

É um projeto totalmente novo que, após implementado, irá auxiliar a Defesa Civil do município na tomada de decisões no momento de fechar ou abrir as comportas da barragem. Atualmente, esta operação é feita de forma manual e intuitiva e, com alto grau de empirismo, o que aumenta consideravelmente as chances de erro.

Um dos dispositivos que também será ofertado em breve à população e que faz parte deste pacote contratado junto a Epagri Ciram, é um aplicativo para celulares onde o cidadão receberá no seu aparelho de telefone, avisos meteorológicos e alertas de cheias, além da previsão do tempo que será elaborada especificamente para o município de Concórdia.

O Secretário Daniel pontua que o sistema de monitoramento e operação da barragem vem em boa hora, tendo em vista que a Defesa Civil Municipal, reestruturada ano passado, precisa destes dispositivos e destas informações para aprimorar ainda mais o trabalho que já vem sendo desenvolvido.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)