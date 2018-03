Permanece internado no Hospital São Francisco de Concórdia o jovem de iniciais M.A.R., de 22 anos que se envolveu em um acidente entre moto e carro no contorno norte. O fato foi no inicio da manhã da terça-feira, dia seis, no Contorno norte próximo à subestação da Celesc.

O acidente envolveu uma motocicleta, com placa de Concórdia, e uma caminhonete, com placas de Irani.

A vítima conduzia a motocicleta e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, apresentando diversos ferimentos, suspeita de fratura em uma das mãos e traumatismo craniano.

(Com informações do repórter André Krüger).