Permanece internado no Hospital São Francisco de Concórdia, o idoso de iniciais A.P, de 75 anos, que sofreu queimaduras em 20% do corpo durante incêndio ocorrido na madrugada do dia 28 de fevereiro na comunidade de Barra do Tigre. Conforme já informado pela Rádio Aliança, ele se feriu na tentativa de debelar as chamas e salvar alguns objetos durante o sinistro. O fogo destruiu uma casa de 240 metros quadrados, um depósito de 15 metros quadrados, que estava ao lado da residência, mais um utilitário Pampa, que estava na garagem.

No dia dos fatos, ele foi socorrido e trazido ao Hospital São Francisco por familiares e passou por intervenção cirúrgica. Ele não corre risco de morte e está em quarto normal da unidade hospitalar.

(Com informações do repórter André Krüger)