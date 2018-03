Condutor, que era morador de Seara, ficou preso entre as ferragens da cabine e morreu.

Acidente com carreta de Concórdia mata motorista no Paraná

O motorista searaense Cleisson Dinnebier, 32 anos, que dirigia a carreta container de Concórdia, MLE 5008, morreu nesta tarde de quarta-feira, 7, em acidente no município de Paranavaí, no Paraná. Ele teria perdido o controle de direção em curva. O caminhão da Transportadora Scortegagna saiu da pista e tombou. Cleisson ficou preso entre as ferragens da cabine.

Em breve, mais informações.

