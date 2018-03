Policiais Militares de Concórdia, Seara e Polícia Rodoviária Federal de Concórdia realizaram na tarde desta quarta-feira, 07, uma grande apreensão de cigarros contrabandeados do Paraguai.



A operação em conjunto que resultou no fechamento de rodovias estaduais e federais, ocorreu por volta das 15h, quando na avenida Paludo, em Seara, o caminhão placas IUI – 2163, de Lajeado, Rio Grande do Sul, com as características informadas na denúncia inicial foi identificado pelos policiais militares.



Realizada a abordagem constatou-se que o caminhão apresentava placas clonadas, sendo a placa original de Quatro Pontes, no Paraná, além de uma grande quantia de cigarros contrabandeados do Paraguai. A estimativa inicial é de aproximadamente 450 mil carteiras.



O condutor identificado como J.R.D.S., 30 anos, é natural de Farol, no Paraná e já foi preso anteriormente pelo crime de contrabando.



Ao ser questionado pelos policiais, ele relatou que transportava a carga da fronteira com destino a Erechim, no Rio Grande do Sul e para tanto, receberia a quantia de R$ 5 mil reais.



O veículo e o cigarro apreendido serão entregues na Receita Federal de Joaçaba.



O motorista foi preso em flagrante e conduzido a Polícia Federal de Chapecó, onde responderá pelos crimes de contrabando e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

(Fonte: Polícia Militar de Seara)