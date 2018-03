A direção do Concórdia Atlético Clube deve confirmar nas próximas horas mais dois reforços para a sequência do Campeonato Catarinense, na série A. Um dos atletas que devem desembarcar no Estádio Domingos Machado de Lima é o atacante Vitinho, que vem por empréstimo junto ao Treze, da Paraíba. Vitor Marcelo Alves Cruz, 30 anos, acumula passagens por equipes como Fortaleza, Moto Club, Ferroviário, Pato Branco, Itapipoca, Potiguare Bacabal.

O outro reforço que pode ser anunciado pelo Galo do Oeste também é para o setor ofensivo. Trata-se de Giancarlo, que está no América do Rio de Janeiro. O atleta de 28 anos passou por várias equipes com destaque para o Macaé, Santo André, São Caetano, Vitória-BA, Ferroviária e Grêmio Barueri.

Ambos devem chegar em Concórdia nas próximas horas e se integrar à equipe. Além deles, o CAC já havia anunciado o zagueiro/volante Wellington Neto.

(Com informações do repórter André Krüger).