Concórdia vence AEP Piratuba no primeiro jogo-treino da temporada

Nesta terça-feira (06) a ACF enfrentou a equipe de Piratuba no Ginásio Professor Sérgio Hack, e ao fim do jogo comemorou a primeira a vitória no primeiro compromisso em 2018, o placar final foi de 3 a 1.

Com boa intensidade de jogo e boa movimentação defensiva e ofensiva a equipe concordiense conseguiu vitória, os gols da ACF foram marcados por Assis, Fusca e Gheno. “A equipe teve um bom rendimento durante o jogo, conseguiram colocar em prática o que estamos treinando desde o início dos trabalhos, mesmo sendo somente 15 dias já nos deixa animados pela qualidade e jogo que apresentamos neste primeiro amistoso”, declarou o técnico Thomé.

A equipe já retorna aos treinos na tarde desta quarta-feira (07) e inicia a preparação para o segundo amistoso, que será no sábado (10) em Capinzal às 20h30min no Ginásio Diletão.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)